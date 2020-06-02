Причиной смерти Флойда признано удушение полицейским
2 июня 2020 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Результаты официальной судмедэкспертизы подтвердили, что афроамериканец Джордж Флойд умер в результате удушения сотрудником полиции.
«Остановка сердечно-легочной деятельности произошла в результате сдавливания шеи и способов усмирения, примененных органами правопорядка», - говорится о результатах вскрытия Флойда в пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин, штат Миннесота, пишет Deutsche Welle.
В документе гибель мужчины квалифицируется как убийство. В то же время в отчете указано, что здесь это понятие не является юридическим определением «вины или намерения» - дать правовую оценку должны судебные органы.
1 июня были обнародованы результаты вскрытия, проведенного по заказу семьи Флойда. Медики установили, что смерть наступила в результате «удушения в связи с продолжительным давлением» на шею и спину мужчины.
Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти десяти минут душил его коленом при задержании. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.
Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всем США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.
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