В Армении от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина
2 июня 2020 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении с коронавирусом справилась зараженная 101-летняя женщина. Назани Симонян (1919 года рождения) 16 мая с предварительным диагнозом коронавирусная инфекция нового типа из Норкского дома-интерната была доставлена в медцентр «Сурб Григор Лусаворич», сообщила пресс-секретарь МЦ Цовинар Хачатрян.
Ранее в Норкском доме-интернате заразились 45 человек, большей частью которых были пожилые обитатели интерната.
По словам Хачатрян, обследование подтвердило наличие у пациентки коронавируса с двусторонней пневмонией. Состояние пациентки, в том числе с учетом ее возраста, было оценено как тяжелое.
«Более недели она находилась в отделении реанимации, получила соответствующее медикаментозное лечение. После определенной стабилизации состояния ее перевели в блок интенсивной терапии для продолжения лечения. По завершении лечения после двукратного отрицательного результата теста Назани Симонян, будучи полноценно выздоровевшей, была выписана», – отметила пресс-секретарь медцентра.
Ранее в том же МЦ вылечился 96-летний мужчина с коронавирусом.
По состоянию на 2 июня, в стране выявлено 10,009 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 6368. Выздоровели 3427 человек, скончались от последствий коронавируса - 158, по иным причинам - 56 зараженных.
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