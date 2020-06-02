В Армении от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина

PanARMENIAN.Net - В Армении с коронавирусом справилась зараженная 101-летняя женщина. Назани Симонян (1919 года рождения) 16 мая с предварительным диагнозом коронавирусная инфекция нового типа из Норкского дома-интерната была доставлена в медцентр «Сурб Григор Лусаворич», сообщила пресс-секретарь МЦ Цовинар Хачатрян.

Ранее в Норкском доме-интернате заразились 45 человек, большей частью которых были пожилые обитатели интерната.

По словам Хачатрян, обследование подтвердило наличие у пациентки коронавируса с двусторонней пневмонией. Состояние пациентки, в том числе с учетом ее возраста, было оценено как тяжелое.

«Более недели она находилась в отделении реанимации, получила соответствующее медикаментозное лечение. После определенной стабилизации состояния ее перевели в блок интенсивной терапии для продолжения лечения. По завершении лечения после двукратного отрицательного результата теста Назани Симонян, будучи полноценно выздоровевшей, была выписана», – отметила пресс-секретарь медцентра.

Ранее в том же МЦ вылечился 96-летний мужчина с коронавирусом.

По состоянию на 2 июня, в стране выявлено 10,009 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 6368. Выздоровели 3427 человек, скончались от последствий коронавируса - 158, по иным причинам - 56 зараженных.