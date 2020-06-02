В Грузии за сутки зафиксировали 2 новых случая коронавируса

В Грузии за сутки зафиксировали 2 новых случая коронавируса
2 июня 2020 - 12:21 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 2 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 796.

Число выздоровевших пациентов выросло на 10 - до 634. Активных пациентов осталось 150, 12 человек скончались.

В карантине находится 2424 человек, под наблюдением врачей – 304.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.

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