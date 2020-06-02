В Армении представителям национальных меньшинств выделят 4 дня в году на их праздники
2 июня 2020 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители национальных меньшинств Армении получат 4 отпускных дня в году на свои национальные, религиозные и памятные праздники. Национальное собрание РА 2 июня во втором чтении и окончательно приняло проект закона «О внесении дополнения в Трудовой кодекс Республики Армения».
Таким образом, представителям национальных меньшинств, проживающим в Армении, будет предоставляться возможность неоплачиваемого отпуска для празднования.
Автором проекта является депутат от правящей фракции «Мой шаг» Рустам Бакоян. За принятие проекта проголосовали 98 депутатов.
Проект был одобрен в первом чтении 16 апреля.
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