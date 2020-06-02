В Армении представителям национальных меньшинств выделят 4 дня в году на их праздники

PanARMENIAN.Net - Представители национальных меньшинств Армении получат 4 отпускных дня в году на свои национальные, религиозные и памятные праздники. Национальное собрание РА 2 июня во втором чтении и окончательно приняло проект закона «О внесении дополнения в Трудовой кодекс Республики Армения».

Таким образом, представителям национальных меньшинств, проживающим в Армении, будет предоставляться возможность неоплачиваемого отпуска для празднования.

Автором проекта является депутат от правящей фракции «Мой шаг» Рустам Бакоян. За принятие проекта проголосовали 98 депутатов.

Проект был одобрен в первом чтении 16 апреля.