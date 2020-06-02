Пашинян и Лукашенко обсудили меры по борьбе с коронавирусом
2 июня 2020 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по инициативе последнего.
Как сообщает пресс-служба правительства РА, в ходе беседы лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу коронавирусной пандемии и мероприятий по борьбе, ведущейся в этом направлении.
Пашинян и Лукашенко представили ситуации в своих странах, обменялись информацией о предпринятых шагах и достигнутом опыте.
В конце беседы Лукашенко пожелал премьер-министру Армении и его семье скорейшего выздоровления, выразив надежду, что им удастся быстро преодолеть коронавирусную пандемию и, как и прежде, встречаться друг с другом лицом к лицу.
1 июня стало известно, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его семьи подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 2 июня, в стране выявлено 10,009 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 6368. Выздоровели 3427 человек, скончались от последствий коронавируса - 158, по иным причинам - 56 зараженных.
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