Перед поездкой в Грузию туристы должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия намерена поддерживать задекларированный туристический бренд как «чистой от коронавируса» страны. Поэтому в страну будут пускать только тех туристов, которые предъявят справку об отрицательном ответе лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.

Грузия с 15 июня разрешит внутренний туризм, а с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. Армении пока нет в списке тех стран, туристов из которых Грузия готова принимать, из-за большого числа зараженных.

«У въезжающего в Грузию туриста должен быть анализ актуального 72-часового ПЦР-теста, иначе его просто не впустят. Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые ПЦР-тесты и внутри страны, если у прибывшего не окажется такого теста и если такие случаи не будут массовыми. Но организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила»,- сообщил премьер-министр, пишет «Грузия-Online».

Вместе с тем Гахария напомнил, что организованные туристические группы будут размещаться в «зеленых зонах» - гостиничных комплексах, которые получат соответствующее разрешение от Минздрава по итогам проверки на выполнение всех протоколов, касающихся скрининга, организации питания, транспорта и других требований, направленных на превенцию распространения вируса.

«В противном случае мы просто поставим под удар репутацию нашей страны как туристического бренда. Теперь к нашим традициям, кухне, вину, песням, гостеприимству и всему прочему мы должны добавить еще один сильный бренд - Грузия как эффективная страна в борьбе с коронавирусом и свободная от вируса», - сказал Гахария.

Грузия с 15 июня разрешит внутренний туризм, а с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. Армении пока нет в списке тех стран, туристов из которых Грузия готова принимать.

В Грузии число зараженных достигло 796, из которых активных больных осталось всего 150.