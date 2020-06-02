Перед поездкой в Грузию туристы должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус
2 июня 2020 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия намерена поддерживать задекларированный туристический бренд как «чистой от коронавируса» страны. Поэтому в страну будут пускать только тех туристов, которые предъявят справку об отрицательном ответе лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.
Грузия с 15 июня разрешит внутренний туризм, а с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. Армении пока нет в списке тех стран, туристов из которых Грузия готова принимать, из-за большого числа зараженных.
«У въезжающего в Грузию туриста должен быть анализ актуального 72-часового ПЦР-теста, иначе его просто не впустят. Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые ПЦР-тесты и внутри страны, если у прибывшего не окажется такого теста и если такие случаи не будут массовыми. Но организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила»,- сообщил премьер-министр, пишет «Грузия-Online».
Вместе с тем Гахария напомнил, что организованные туристические группы будут размещаться в «зеленых зонах» - гостиничных комплексах, которые получат соответствующее разрешение от Минздрава по итогам проверки на выполнение всех протоколов, касающихся скрининга, организации питания, транспорта и других требований, направленных на превенцию распространения вируса.
«В противном случае мы просто поставим под удар репутацию нашей страны как туристического бренда. Теперь к нашим традициям, кухне, вину, песням, гостеприимству и всему прочему мы должны добавить еще один сильный бренд - Грузия как эффективная страна в борьбе с коронавирусом и свободная от вируса», - сказал Гахария.
Грузия с 15 июня разрешит внутренний туризм, а с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. Армении пока нет в списке тех стран, туристов из которых Грузия готова принимать.
В Грузии число зараженных достигло 796, из которых активных больных осталось всего 150.
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