Перед поездкой в Грузию туристы должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус

Перед поездкой в Грузию туристы должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус
2 июня 2020 - 14:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия намерена поддерживать задекларированный туристический бренд как «чистой от коронавируса» страны. Поэтому в страну будут пускать только тех туристов, которые предъявят справку об отрицательном ответе лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.

Грузия с 15 июня разрешит внутренний туризм, а с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. Армении пока нет в списке тех стран, туристов из которых Грузия готова принимать, из-за большого числа зараженных.

«У въезжающего в Грузию туриста должен быть анализ актуального 72-часового ПЦР-теста, иначе его просто не впустят. Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые ПЦР-тесты и внутри страны, если у прибывшего не окажется такого теста и если такие случаи не будут массовыми. Но организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила»,- сообщил премьер-министр, пишет «Грузия-Online».

Вместе с тем Гахария напомнил, что организованные туристические группы будут размещаться в «зеленых зонах» - гостиничных комплексах, которые получат соответствующее разрешение от Минздрава по итогам проверки на выполнение всех протоколов, касающихся скрининга, организации питания, транспорта и других требований, направленных на превенцию распространения вируса.

«В противном случае мы просто поставим под удар репутацию нашей страны как туристического бренда. Теперь к нашим традициям, кухне, вину, песням, гостеприимству и всему прочему мы должны добавить еще один сильный бренд - Грузия как эффективная страна в борьбе с коронавирусом и свободная от вируса», - сказал Гахария.

Грузия с 15 июня разрешит внутренний туризм, а с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. Армении пока нет в списке тех стран, туристов из которых Грузия готова принимать.

В Грузии число зараженных достигло 796, из которых активных больных осталось всего 150.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Британская компания проводит рабочие встречи в игре Red Dead Redemption 2 вместо Zoom
Johnson & Johnson прекратит производство детской присыпки на основе талька в США и Канаде
ВОЗ: Новый план борьбы с пандемией обойдется в $1.7 млрд
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянским авиакомпаниям запретили летать в страны ЕС Они не соответствуют международным стандартам безопасности
В Арцахе коронавирус выявлен у троих прибывших из РФ Зараженные находились в предусмотренных для изоляции местах
Пашинян и Лукашенко обсудили меры по борьбе с коронавирусом Пашинян и Лукашенко представили ситуации в своих странах, обменялись информацией о предпринятых шагах
В Армении представителям национальных меньшинств выделят 4 дня в году на их праздники Автором проекта является депутат от правящей фракции «Мой шаг» Рустам Бакоян