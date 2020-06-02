В Арцахе коронавирус выявлен у троих прибывших из РФ
2 июня 2020 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Арцахе коронавирус подтвержден у еще 3 граждан. Об этом сообщил информационный штаб НКР.
Зараженные прибыли из России и находились в предусмотренных для изоляции местах.
Таким образом, на сегодняшний день в Арцахе 46 подтвержденных случаев коронавируса, 26 человек уже выздоровели.
В изоляции находятся 100 человек, проведено 926 тестов.
1 июня стало известно, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его семьи подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. После чего тест на коронавирус сдал президент Арцаха Араик Арутюнян, который 28 мая встречался с Пашиняном: ответ оказался отрицательным.
По состоянию на 2 июня, в Армении выявлено 10,009 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 6368. Выздоровели 3427 человек, скончались от последствий коронавируса - 158, по иным причинам - 56 зараженных.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Число случаев коронавируса в РФ превысило 420,000 От коронавируса за сутки умерли 182 человека
ФИФА не будет штрафовать футболистов за акции в поддержку Флойда Жесты солидарности футболистов в связи с убийством Флойда будут рассматриваться с точки зрения здравого смысла, заявили в ФИФА
Перед поездкой в Грузию туристы должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус Гахария напомнил, что организованные туристические группы будут размещаться в «зеленых зонах»
В Армении представителям национальных меньшинств выделят 4 дня в году на их праздники Автором проекта является депутат от правящей фракции «Мой шаг» Рустам Бакоян