В Арцахе коронавирус выявлен у троих прибывших из РФ

PanARMENIAN.Net - В Арцахе коронавирус подтвержден у еще 3 граждан. Об этом сообщил информационный штаб НКР.

Зараженные прибыли из России и находились в предусмотренных для изоляции местах.

Таким образом, на сегодняшний день в Арцахе 46 подтвержденных случаев коронавируса, 26 человек уже выздоровели.

В изоляции находятся 100 человек, проведено 926 тестов.

1 июня стало известно, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его семьи подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. После чего тест на коронавирус сдал президент Арцаха Араик Арутюнян, который 28 мая встречался с Пашиняном: ответ оказался отрицательным.

По состоянию на 2 июня, в Армении выявлено 10,009 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 6368. Выздоровели 3427 человек, скончались от последствий коронавируса - 158, по иным причинам - 56 зараженных.