Армянским авиакомпаниям запретили летать в страны ЕС
2 июня 2020 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские авиакомпании не смогут совершать рейсы в страны Евросоюза. Европейская комиссия 2 июня обновила свой так называемый «черный список» (EU Air Safety List), который включает те страны и конкретные авиакомпании, чьи самолеты либо не имеют право заходить в воздушное пространство ЕС, либо в отношении них действуют определенные ограничения.
Согласно обновленному списку, всем армянским авиакомпаниям запрещено совершать полеты в ЕС, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. Все авиакомпании, сертифицированные в Армении, были добавлены в список после оценки возможностей страны по контролю за обеспечением безопасности полетов.
В частности, под запрет попали авиакомпании «Армения», «Армянские авиалинии», «Армянские вертолеты», Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, «Марс Авиа» и «Скайбол».
Однако перечисленные авиаперевозчики смогут совершать полеты в ЕС, если возьмут в мокрый лизинг воздушные суда, которые не подпадают под действие эксплуатационного запрета при условии соблюдения соответствующих норм безопасности.
«Решение о включении армянских перевозчиков в EU Air Safety List было принято на основе единогласного мнения Комитета по безопасности полетов», - сказала Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан.
По ее словам, в ЕС готовы сотрудничать с Арменией, если страна улучшит свою авиационную безопасность.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
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