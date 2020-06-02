Армянским авиакомпаниям запретили летать в страны ЕС

PanARMENIAN.Net - Армянские авиакомпании не смогут совершать рейсы в страны Евросоюза. Европейская комиссия 2 июня обновила свой так называемый «черный список» (EU Air Safety List), который включает те страны и конкретные авиакомпании, чьи самолеты либо не имеют право заходить в воздушное пространство ЕС, либо в отношении них действуют определенные ограничения.

Согласно обновленному списку, всем армянским авиакомпаниям запрещено совершать полеты в ЕС, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. Все авиакомпании, сертифицированные в Армении, были добавлены в список после оценки возможностей страны по контролю за обеспечением безопасности полетов.

В частности, под запрет попали авиакомпании «Армения», «Армянские авиалинии», «Армянские вертолеты», Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, «Марс Авиа» и «Скайбол».

Однако перечисленные авиаперевозчики смогут совершать полеты в ЕС, если возьмут в мокрый лизинг воздушные суда, которые не подпадают под действие эксплуатационного запрета при условии соблюдения соответствующих норм безопасности.

«Решение о включении армянских перевозчиков в EU Air Safety List было принято на основе единогласного мнения Комитета по безопасности полетов», - сказала Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан.

По ее словам, в ЕС готовы сотрудничать с Арменией, если страна улучшит свою авиационную безопасность.