Как грузины отпраздновали открытие кафе после карантина (фото)

PanARMENIAN.Net - В Грузии с 1 июня открылись открытые кафе и рестораны по всей стране.

Для грузин, которые с марта находились в строгом карантине, долгожданное открытие любимых кафе и ресторанов стало настоящим событием.

Несмотря на отмену режима ЧП и комендантского часа в стране, некоторые ограничения пока сохранились. Для посетителей и владельцев кафе и ресторанов также действуют новые правила.

Так, на входе гости проходят через дезинфекционный барьер. Персонал обязательно должен быть в масках и перчатках. Всем сотрудникам несколько раз в день измеряют температуру. Расстояние между столиками должно быть не менее двух метров. Вместе могут сидеть максимум шесть человек. Вместо традиционных меню теперь посетителям дают одноразовые листы. Также список блюд можно посмотреть в электронном формате.

Однако все эти правила не помешали грузинам радоваться открытию кафе и встречать это событие аплодисментами. На видео видно, как молодые люди собрались в сердце Тбилиси - хостеле Fabrika, расположенном в огромном здании бывшей швейной фабрики в исторической части города. Это место всегда было центром, где собирается креативная молодежь и проводит время в нескольких кафе, дизайнерских магазинах, зоне коворкинга и пр.

Грузия лучше других стран в регионе справилась с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в стране выявлено 796 случаев заражения, из которых активных кейсов осталось лишь 150, а умерли 12 человек, остальные зараженные уже поправились.

В Грузии с 15 июня возобновят внутренний туризм, а с 1 июля страна откроет границы для иностранных туристов. Армении пока нет в списке тех стран, туристов из которых Грузия готова принимать, из-за большого числа зараженных.