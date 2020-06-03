В Армении у 4-летнего ребенка с Covid-19 развился синдром Кавасаки
3 июня 2020 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении у 4-летнего ребенка, зараженного коронавирусом, выявлена болезнь Кавасаки. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
По словам министра, ребенок был бессимптомным носителем Covid-19.
Болезнь Кавасаки (ее также называют синдромом Кавасаки) - редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает практически исключительно детей в возрасте до пяти лет.
Как сообщил министр, в последнее время в разных странах зафиксирован рост числа случаев этого редкого заболевания на фоне пандемии коронавируса.
«Учитывая международную статистику, мы заранее запаслись специальным дорогостоящим иммуноглобулиновым препаратом для лечения данного синдрома»,- отметил министр.
Он выразил надежду, что ребенок быстро поправится, его состояние оценивают как средней тяжести.
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