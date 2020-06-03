Коронавирус в Армении: 515 новых случаев заражения, 15 смертей
3 июня 2020 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 3 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 515 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 10,524, из которых активных кейсов - 6841.
Еще 27 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3454.
От последствий вируса за сутки умерло 12 человек, еще 3 - по иным причинам. Всего летальных исходов 170 - от коронавируса, еще 59 - от других заболеваний.
За все время проведено более 61.5 тысяч тестов.
1 июня стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его семьи.
С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.
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