Коронавирус в Армении: 515 новых случаев заражения, 15 смертей

PanARMENIAN.Net - В Армении 3 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 515 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 10,524, из которых активных кейсов - 6841.

Еще 27 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3454.

От последствий вируса за сутки умерло 12 человек, еще 3 - по иным причинам. Всего летальных исходов 170 - от коронавируса, еще 59 - от других заболеваний.

За все время проведено более 61.5 тысяч тестов.

1 июня стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его семьи.

С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.