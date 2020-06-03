В Арцахе создадут группы быстрого реагирования, увеличат число изоляторов для больных Covid-19
3 июня 2020 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В ближайшие дни в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) будут приняты новые меры по борьбе с коронавирусом, в рамках которых будут созданы группы быстрого реагирования, увеличено количество изоляторов, усилены требования к правилам, установленным комендантом в отношении хозяйствующих субъектов, в случае необходимости будут применены ограничения их деятельности. Об этом 2 июня сообщил комендант Арцаха, госминистр Григорий Мартиросян в ходе проведенного президентом Араиком Арутюняном расширенного рабочего совещания, посвященного мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса в республике.
Также будут пересмотрены ограничения по свободному передвижению жителей населенных пунктов, не являющихся очагом инфекции в Шаумянском районе, участится периодичность санитарно-гигиенических мер, проводимых в общественных местах.
В своем докладе исполняющий обязанности министра обороны Джалал Арутюнян коснулся мероприятий по профилактике инфекции в армии и заверил, что ситуация находится под строгим контролем.
По завершении совещания Арутюнян дал поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.
На сегодняшний день в Арцахе зарегистрировано 54 случая заболевания. В изоляции находятся 100 граждан, выздоровели - 26 граждан. Было осуществлено 923 теста.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Премьер Армении начал онлайн-борьбу с коронавирусом По его словам, поиск виноватых – бессмысленное занятие
В июле в Армении откроется производство «Калашникова» На военно-промышленном заводе будут собирать винтовки АК103
Число случаев коронавируса в России превысило 430,000 Врачи за сутки диагностировали заражение почти у 8600 больных
Генрих Мхитарян присоединился к акции в память об убитом в США афроамериканце Он опубликовал фотографию, на которой видно, как футболисты преклонили колени в знак уважения к памяти Флойда