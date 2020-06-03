В Арцахе создадут группы быстрого реагирования, увеличат число изоляторов для больных Covid-19

PanARMENIAN.Net - В ближайшие дни в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) будут приняты новые меры по борьбе с коронавирусом, в рамках которых будут созданы группы быстрого реагирования, увеличено количество изоляторов, усилены требования к правилам, установленным комендантом в отношении хозяйствующих субъектов, в случае необходимости будут применены ограничения их деятельности. Об этом 2 июня сообщил комендант Арцаха, госминистр Григорий Мартиросян в ходе проведенного президентом Араиком Арутюняном расширенного рабочего совещания, посвященного мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса в республике.

Также будут пересмотрены ограничения по свободному передвижению жителей населенных пунктов, не являющихся очагом инфекции в Шаумянском районе, участится периодичность санитарно-гигиенических мер, проводимых в общественных местах.

В своем докладе исполняющий обязанности министра обороны Джалал Арутюнян коснулся мероприятий по профилактике инфекции в армии и заверил, что ситуация находится под строгим контролем.

По завершении совещания Арутюнян дал поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.

На сегодняшний день в Арцахе зарегистрировано 54 случая заболевания. В изоляции находятся 100 граждан, выздоровели - 26 граждан. Было осуществлено 923 теста.