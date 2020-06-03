Гражданская авиация РА: Армянские авиакомпании продолжат летать в другие страны

PanARMENIAN.Net - Комитет гражданской авиации Армении, коснувшись запрета Еврокомиссии армянским авиакомпаниям совершать полеты в ЕС, выступил с заявлением, отметив, что авиакомпании, зарегистрированные в Армении, продолжат выполнять полеты в другие страны.

Комитет заявил также, что решение Европейской комиссии запретить армянским авиакомпаниям совершать полеты в ЕС не повлияет на выполнение рейсов из ЕС в Армению и из Армении в ЕС другими международными авиакомпаниями.

Европейская комиссия 2 июня обновила свой так называемый «черный список» (EU Air Safety List), который включает те страны и конкретные авиакомпании, чьи самолеты либо не имеют право заходить в воздушное пространство ЕС, либо в отношении них действуют определенные ограничения. Согласно обновленному списку, всем армянским авиакомпаниям запрещено совершать полеты в ЕС, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. Все авиакомпании, сертифицированные в Армении, были добавлены в список после оценки возможностей страны по контролю за обеспечением безопасности полетов.

«Авиакомпании, зарегистрированные в Армении, продолжат выполнять полеты в другие страны. Кроме того, это решение не повлияет на выполнение рейсов других международных авиакомпаний из ЕС в Армению и из Армении в ЕС. По данным Европейской комиссии и Комитета по безопасности полетов ЕС, причиной принятия решения о включении эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Армении, в Список полетной безопасности ЕС является ведение Комитетом гражданской авиации Армении неправильного контроля и неполных функций сертификации в течение многих лет», - говорится в сообщении комитета.

Комитет заверил, что со времени заседания Европейской группы по безопасности полетов 20 ноября 2019 года Комитет гражданской авиации Армении предпринял и продолжает принимать серьезные шаги и необходимые меры для повышения уровня безопасности полетов в Армении.

В частности, под запрет попали авиакомпании «Армения», «Армянские авиалинии», «Армянские вертолеты», Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, «Марс Авиа» и «Скайбол».