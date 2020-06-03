В Арцахе выявлено еще 3 случая коронавируса: Зараженные прибыли из РФ

В Арцахе выявлено еще 3 случая коронавируса: Зараженные прибыли из РФ
3 июня 2020 - 12:31 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах коронавирус подтвержден у еще 3 граждан. Об этом сообщил информационный штаб НКР.

Зараженные прибыли из России и были сразу изолированы.

Таким образом, на сегодняшний день в Арцахе 57 подтвержденных случаев коронавируса, 26 человек уже выздоровели.

В изоляции находятся 98 человек, проведено 984 тестов.

По состоянию на 3 июня, в Армении выявлено 10,524 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 6841. Выздоровели 3454 человека, скончались от последствий коронавируса - 170, по иным причинам - 59 зараженных.

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