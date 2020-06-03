Число случаев коронавируса в России превысило 430,000
3 июня 2020 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В России к 3 июня выявлено 432,277 случаев заражения коронавирусом. Прирост числа больных за сутки составил 8536 человек. За сутки в стране умерли 178 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии погибли 5215 человек.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8972 человек, всего в России выздоровело 195,957 человек. В настоящее время болеют 231,105 человек, число активных случаев снижается второй день подряд, пишут «Ведомости».
В Москве общее число заболевших достигло 187,216. Лечение продолжают 92,877 человека. Всего в городе погибло 2685 человек.
Коронавирус в мире обнаружен более чем у 6.3 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 1.8 млн случаев занимают США. Всего в мире умерло более 380,000 больных, свыше 106,000 из них приходится на жителей США.
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