В июле в Армении откроется производство «Калашникова»
3 июня 2020 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В начале июня в Армении откроется завод по производству автоматов «Калашникова». Об этом сообщил представитель руководства завода Игорь Гардиенко, передает InfoPort.am.
Предприятие было создано на основе соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Нейтрон ГАМ» и российским концерном «Калашников», которое было окончательно подписано 15 мая 2020 года сроком на 10 лет.
Отмечается, что в первое время на военно-промышленном заводе будут собирать винтовки АК103. Сборка винтовок АК103 будет осуществляться с нуля, на начальном этапе детали будут поставляться из России.
«После первого этапа мы начнем второй этап, который предусматривает производство простых деталей, необходимых для сборки на месте, опять же с использованием российских технологий», - сказал Гардиенко.
На заводе будут работать в основном офицеры ВС Армении в отставке, специалисты по ремонту и разработке вооружений. В первое время откроется 20 рабочих мест.
Кроме оружия на заводе планируется производить системы ночного видения, для нужд вооруженных сил Армении.
В начале 2019 года министр обороны Армении Давид Тоноян принял делегацию, возглавляемую генеральным директором концерна «Калашников» Андреем Барышниковым, находящуюся в Армении с рабочим визитом. Тогда Тоноян выразил готовность оказать поддержку всем тем проектам, которые направлены на организацию совместного производства товаров военного назначения в Армении.
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