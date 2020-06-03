В июле в Армении откроется производство «Калашникова»

В июле в Армении откроется производство «Калашникова»
3 июня 2020 - 14:32 AMT

PanARMENIAN.Net - В начале июня в Армении откроется завод по производству автоматов «Калашникова». Об этом сообщил представитель руководства завода Игорь Гардиенко, передает InfoPort.am.

Предприятие было создано на основе соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Нейтрон ГАМ» и российским концерном «Калашников», которое было окончательно подписано 15 мая 2020 года сроком на 10 лет.

Отмечается, что в первое время на военно-промышленном заводе будут собирать винтовки АК103. Сборка винтовок АК103 будет осуществляться с нуля, на начальном этапе детали будут поставляться из России.

«После первого этапа мы начнем второй этап, который предусматривает производство простых деталей, необходимых для сборки на месте, опять же с использованием российских технологий», - сказал Гардиенко.

На заводе будут работать в основном офицеры ВС Армении в отставке, специалисты по ремонту и разработке вооружений. В первое время откроется 20 рабочих мест.

Кроме оружия на заводе планируется производить системы ночного видения, для нужд вооруженных сил Армении.

В начале 2019 года министр обороны Армении Давид Тоноян принял делегацию, возглавляемую генеральным директором концерна «Калашников» Андреем Барышниковым, находящуюся в Армении с рабочим визитом. Тогда Тоноян выразил готовность оказать поддержку всем тем проектам, которые направлены на организацию совместного производства товаров военного назначения в Армении.

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