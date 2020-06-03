Премьер Армении начал онлайн-борьбу с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил онлайн-борьбу с коронавирусом. Со 2 июня премьер на своей странице в Facebook публикует фото и видео, на которых видно, как люди не соблюдают правила дистанцирования, не носят маски и участвуют в массовых мероприятиях.

Премьер в очередной раз призвал воздержаться от действий, которые могут повлечь распространение коронавируса, а также соблюдать все необходимые правила, предписанные комендатурой и Минздравом Армении. Пашинян также попрПремьер Армении начал онлайн-борьбу с коронавирусомосил граждан присылать ему фотографии и другие доказательства нарушений, с которыми они сталкиваются, чтобы можно было по следу отправить отряд полиции.

Уже 3 июня Пашинян наряду со случаями нарушений начал публиковать фото, на которых видно, как во многих местах были предприняты все необходимые меры, и люди соблюдают правила: стоят в очередях на расстоянии 2 метров друг от друга, носят маски и т.д.

«Со вчерашнего дня, когда я предложил флешмоб и начал его, это удостоилось различных комментариев, вплоть до того, что мы или я ищем виновных сложившейся ситуации», - отметил премьер в своем видеообращении.

Он добавил, что правительство не преследует таких целей.

«Раз уж я в результате революции стал премьер-министром Армении, то сейчас должен вывести спецназ, избивать народ, чтобы они соблюдали порядок? Как я могу такое сделать? Я не привык к этому, я пришел с другой культурой общения», – отметил Пашинян.

По его словам, поиск виноватых – бессмысленное занятие.

«Потому что если виноват народ, то виновато и правительство, потому что у нас не то правительство, которое раздельно от народа. И если виновато правительство, то виноват и народ, потому что именно он привел кабмин к власти со следующим условием: мы – один организм, нас невозможно разделить, сказать – это кабмин, а это народ. Мы – единое целое, хорошо это или плохо, но это так», – сказал Пашинян.

По состоянию на 3 июня, в Армении выявлено 10,524 случая коронавируса, из которых активных кейсов - 6841. Выздоровели 3454 человека, скончались от последствий коронавируса - 170, по иным причинам - 59 зараженных.

1 июня стало известно, что Пашинян и его семья также заражены коронавирусом.