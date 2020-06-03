Главный эпидемиолог Швеции: Нам стоило ввести более жесткие ограничения для борьбы с Covid-19

PanARMENIAN.Net - Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль признал, что стране стоило ввести более жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

«Если бы мы столкнулись с той же болезнью с имеющимися сейчас знаниями, то наш ответ, наверное, был бы чем-то средним между тем, что сделали Швеция и остальной мир», ‒ заявил он в интервью шведскому радио, пишут «Ведомости».

В отличие от многих других стран, Швеция не стала вводить жесткий карантин, оставив открытыми рестораны, магазины, фитнес-центры и школы для детей до 16 лет. Вместо этого власти призвали людей добровольно соблюдать рекомендации правительства ‒ сохранять социальную дистанцию и не путешествовать. Тегнелль утверждал, что благодаря такому подходу у шведов выработается высокий иммунитет к коронавирусу, что позволит стране избежать второй волны эпидемии.

Эпидемиолог также отметил, что пока еще не до конца ясно, какие именно меры нужно было принимать изначально, чтобы эффективнее победить инфекцию.

«Возможно, мы извлечем из этого какой-то урок относительно того, что еще кроме принятых нами мер можно было бы сделать без введения полного карантина»,- сказал Тегнелл.

Фактически в Швеции сейчас запрещено только собираться больше 50 человек, проводить очные занятия для старшеклассников и студентов, посещать дома престарелых, а заведениям общественного питания – обслуживать людей у стойки и слишком близко ставить столы.

По данным американского университета Джона Хопкинса на 3 июня, в стране зарегистрировано более 40,000 случаев коронавируса. Смертность от заболевания в стране одна из самых высоких в мире. За все время умерли 4542 заболевших.