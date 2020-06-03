Испанское рекламное агентство установило зеркало с отсылкой к сериалу «Черное зеркало»

PanARMENIAN.Net - На автобусных остановках в Мадриде появилась ситуативная реклама нового сезона сериала «Черное зеркало» производства Netflix.

На зеркальных сити-лайтах написано «6-й сезон «Черного зеркала». Происходит сейчас, везде», сообщает Design Boom.

Идея принадлежит креативному агентству Brother Ad School. Она вдохновлена популярным с начала пандемии мемом в соцсетях о том, что теперь мы все живем в серии «Черного зеркала».

«Прошли месяцы с той поры, как все происходящее в мире кажется длинным эпизодом «Черного зеркала», - отмечает агентство.

Первый сезон антиутопической антологии вышел в 2011 году. В мае 2020 года создатель сериала Чарли Брукер заявил, что пока не будет заниматься шестым сезоном, так как реальность и так слишком мрачная, чтобы люди интересовались антиутопией. Вместо этого Брукер занимается сценариями комедий.