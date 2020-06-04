В Армении не успевают госпитализировать больных коронавирусом: За сутки выявлено 697 случаев
4 июня 2020 - 09:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении за сутки выявлено 697 новых случаев коронавируса, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в прямом эфире.
6 человек скончались от коронавируса, еще 9 зараженных - от других болезней.
Пашинян заявил, что уже есть случаи, когда больницы не успевают вовремя госпитализировать людей.
Он подчеркнул, что в стране около 20-30 тысяч бессимптомных больных, не подозревающих о своем заражении, которые заражают других. Премьер призвал всех придерживаться антиэпидемиологических рекомендаций и сообщать о нарушениях режима социального дистанцирования, напомнив о необходимости с 4 июня носить маски везде, кроме собственного дома.
В стране, таким образом, около 11․2 тысяч выявленных больных коронавирусом. Умерло от вируса – 176 человек, еще 68 пациентов умерло от других болезней.
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