Lego не будет рекламировать конструкторы с полицией из-за ситуации в США
4 июня 2020 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Lego после волнений в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, отказалась от рекламы и продвижения в социальных сетях своих наборов, в которых фигурируют здания полицейских участков, пожарных частей, спецтехника полиции и пожарных, фигурки самих полицейских и атрибуты их деятельности. Об этом сообщает отраслевое издание Toybook co ссылкой на письма маркетологов компании и комментарии пресс-секретаря Lego.
В письме, отправленном Lego Group своим партнерам, маркетологи просили удалить более 30 наборов, фигурок и других аксессуаров популярного конструктора из списков для продвижения. Среди них, пишет издание, фигурки сотрудников полиции, пожарных, преступников, аварийные транспортные средства и здания, известные наборы с полицейским участком, пожарной частью, подразделением собак-ищеек, наборы с предметами для задержания преступников (наручники и т. п.) и др. Эти наборы представлены на веб-сайте самой компании, находятся на складе и продаются, однако компания просит воздержаться от их рекламы, пишут «Ведомости».
В комментариях компании, предоставленных ее пресс-секретарем, говорится, что Lego «в ответ на трагические события в США» приняла решение приостановить рекламное размещение контента в социальных сетях и просит воздержаться от этого своих партнеров.
Компания опубликовала 3 июня на своих страницах в социальных сетях сообщение о том, что она «пожертвует $4 млн организациям, занимающимся поддержкой чернокожих детей и обучением всех детей расовому равенству».
1 июня в ходе беспорядков в Нью-Йорке был разграблен магазин Lego на Пятой авеню. Темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как 44-летний белый офицер полиции Дерек Човин передавил ему коленом шею на девять минут во время задержания. Човина и еще троих полицейских уволили из полиции, первого обвиняют в убийстве второй степени, трех его бывших товарищей по службе - в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Гибель Флойда вызвала волну протестов и волнений в США, сопровождавшихся беспорядками и грабежами. Из-за беспорядков более чем в 40 американских городах ввели комендантский час, в трех - режим чрезвычайной ситуации. Как сообщали американские СМИ, в ходе волнений не менее 11 человек погибло, около 10,000 участников протестных действий арестовано.
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