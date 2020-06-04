В ЕС коронавирусу присвоили 3-й уровень опасности из четырех
4 июня 2020 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Еврокомиссия присвоила коронавирусу третий уровень опасности для здоровья работников по четырехбалльной шкале. По этому показателю принимаются меры защиты на предприятиях.
По классификации Евросоюза, вирус третьего уровня «может вызывать тяжелые заболевания и представляет серьезную угрозу для работников, он может представлять серьезный риск распространения в обществе».
При этом должны существовать эффективные средства профилактики или лечения заболевания. Для попадания в четвертую группу у болезни должен быть высокий риск смертности при отсутствии эффективных средств лечения, пишет «Коммерсант».
Благодаря решению ЕК, предприятия должны будут тратить меньше средств, чем в случае определения вируса к четвертой группе опасности.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заражены более 6.5 млн человек. От коронавируса в мире умерли 386,000 человек. В десятку лидеров по числу заражений входят 4 страны ЕС - Испания, Италия, Франция и Германия.
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