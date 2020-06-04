В Армении более 7500 активных больных Covid-19
4 июня 2020 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 4 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 697 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 11,221, из которых активных кейсов - 7509.
Еще 14 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3468.
От последствий вируса за сутки умерло 6 человек, еще 9 - по иным причинам. Всего летальных исходов 176 - от коронавируса, еще 68 - от других заболеваний.
За все время проведено около 63.5 тысяч тестов.
Ранее 4 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уже есть случаи, когда больницы не успевают вовремя госпитализировать людей. Он подчеркнул, что в стране около 20-30 тысяч бессимптомных больных, не подозревающих о своем заражении, которые заражают других.
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