В Армении более 7500 активных больных Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Армении 4 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 697 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 11,221, из которых активных кейсов - 7509.

Еще 14 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3468.

От последствий вируса за сутки умерло 6 человек, еще 9 - по иным причинам. Всего летальных исходов 176 - от коронавируса, еще 68 - от других заболеваний.

За все время проведено около 63.5 тысяч тестов.

Ранее 4 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уже есть случаи, когда больницы не успевают вовремя госпитализировать людей. Он подчеркнул, что в стране около 20-30 тысяч бессимптомных больных, не подозревающих о своем заражении, которые заражают других.