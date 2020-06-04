AP: Армения потребовала голосования по утверждению турецкого кандидата на пост председателя ГА ООН
4 июня 2020 - 18:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения, Греция и Кипр потребовали голосования по вопросу утверждения на пост председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнет свою работу в сентябре, турецкого дипломата. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатов, которые не пожелали раскрыть своих имен, так как процесс не является публичным.
Турецкий дипломат Волкан Бакзыр - единственный кандидат на пост председателя Генассамблеи.
Имя Бакзыра было заранее разослано всем 193 государствам-членам ООН для получения единогласной поддержки.
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Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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