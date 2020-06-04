AP: Армения потребовала голосования по утверждению турецкого кандидата на пост председателя ГА ООН

PanARMENIAN.Net - Армения, Греция и Кипр потребовали голосования по вопросу утверждения на пост председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнет свою работу в сентябре, турецкого дипломата. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатов, которые не пожелали раскрыть своих имен, так как процесс не является публичным.

Турецкий дипломат Волкан Бакзыр - единственный кандидат на пост председателя Генассамблеи.

Имя Бакзыра было заранее разослано всем 193 государствам-членам ООН для получения единогласной поддержки.