AP: Армения потребовала голосования по утверждению турецкого кандидата на пост председателя ГА ООН

AP: Армения потребовала голосования по утверждению турецкого кандидата на пост председателя ГА ООН
4 июня 2020 - 18:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения, Греция и Кипр потребовали голосования по вопросу утверждения на пост председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнет свою работу в сентябре, турецкого дипломата. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатов, которые не пожелали раскрыть своих имен, так как процесс не является публичным.

Турецкий дипломат Волкан Бакзыр - единственный кандидат на пост председателя Генассамблеи.

Имя Бакзыра было заранее разослано всем 193 государствам-членам ООН для получения единогласной поддержки.

 Самое значимое
В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Въезд в Арцах ограничат из-за коронавирусаВъезд в Арцах ограничат из-за коронавируса
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
США разрешили компании Афеяна перейти ко второму этапу исследования вакцины от Covid-19
Музей двух героев ВОВ в Азербайджане превратили в чайхану
«Свадьба в горах»: С освобождения Шуши прошло 28 лет
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз, применили огнемет
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Италия открыла границы для туристов из ЕС С 3 июня граждане стран-членов ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии могут свободно въезжать в Италию
В Армении умерла 33-летняя пациентка с Covid-19: В тяжелом состоянии 418 человек, в критическом - 81 Торосян заявил, что нет никаких лекарств для профилактики от коронавируса
Глава Комитета по госдоходам Армении подал в отставку Он занимал пост более 2 лет
Собянин: В Москве необходимость носить маски сохранится до массовой вакцинации По словам мэра, мера будет действовать, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса