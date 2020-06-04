В Армении 391 пациент с Covid-19 - в тяжелом состоянии, 59 - в критическом
4 июня 2020 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 391 больной коронавирусом находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил 4 июня министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
Еще 59 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 15 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Министр отметил, что опять зафиксированы случаи заражения на производственных предприятиях. При этом он добавил, что 15-20% выявленных случаев нуждаются в госпитализации.
Ранее 4 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уже есть случаи, когда больницы не успевают вовремя госпитализировать людей. Он подчеркнул, что в стране около 20-30 тысяч бессимптомных больных, не подозревающих о своем заражении, которые заражают других.
По состоянию на 4 июня в стране выявлен 11,221 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 7509. Выздоровели 3468 человек, от Covid-19 скончались 176 человек, еще 68 зараженных - по иным причинам.
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