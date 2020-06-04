Германия выделит €130 млрд на оживление экономики
4 июня 2020 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительственная коалиция Германии - блок христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия ФРГ (СДПГ) согласовала так называемый конъюнктурный пакет в размере 130 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после 12-часовых консультаций.
«Нам предстоит справиться с тяжелейшим экономическим кризисом в истории ФРГ. Мы хотим вместе выйти из него сильными и заложили сегодня хороший фундамент для этого», - подчеркнула Меркель, пишет Deutsche Welle.
Всего документ состоит из 57 пунктов. Среди основных мер - снижение налога на добавленную стоимость (НДС) с 19 до 16% с 1 июля до конца 2020 года. Льготная ставка НДС в этот период тоже будет снижена - с 7 до 5%. Кроме того, семьи получат единовременную выплату в размере 300 евро на каждого ребенка. С 2021 года за счет государственных субсидий будут уменьшены цены на электричество для населения и бизнеса. Увеличатся субсидии на покупку электромобилей.
В документе заложена и дополнительная помощь для отраслей, наиболее пострадавших от локдауна - прежде всего туристического и ресторанного бизнеса. На период с июня до августа на эти цели заложено до 25 млрд евро.
о данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Германии выявлено более 184 тысяч случаев коронавируса, более 8600 человек скончались, более 167 тысяч уже выздоровели.
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