В Грузии опять за сутки выявили всего 1 случай коронавируса
4 июня 2020 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали всего 1 новый случай инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 801.
Число выздоровевших пациентов выросло до 644. Активных пациентов осталось 144, 13 человек скончались.
В карантине находится 2424 человек, под наблюдением врачей – 304.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
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