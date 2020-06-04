В Грузии опять за сутки выявили всего 1 случай коронавируса

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали всего 1 новый случай инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 801.

Число выздоровевших пациентов выросло до 644. Активных пациентов осталось 144, 13 человек скончались.

В карантине находится 2424 человек, под наблюдением врачей – 304.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.