SpaceX Илона Маска вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников
4 июня 2020 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела 4 июня на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 480 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире, пишет «Интерфакс».
Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 3 июня в 21:25 по времени Восточного побережья США (4 июня 05:25 по Еревану) со стартового комплекса LC-40 на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.
Через 15 минут после старта ракеты группа спутников Starlink, масса каждого из которых составляет 260 кг, отделилась от второй ступени и вышла на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.
Это уже восьмой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
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