Фильм об Арцахе - в программе 73-го Каннского фестиваля

PanARMENIAN.Net - Фильм на арцахскую тематику совместного производства Армении, Бельгии и Франции вошел в программу 73-го Каннского кинофестиваля. Режиссером фильма является Нора Мартиросян.

Так, армянский фильм «Если ветер утихнет» (Si Le Vent Tombe) вошел в список дебютных фильмов (The First Features) официального отбора «Канны-2020», пишет Kinoashkharh.am.

Нора Мартиросян известна во Франции, в настоящее она время преподает в Академии художеств в Бордо. Фильмы молодого режиссера «Сквозной ветер» и «1937» входят в коллекцию Центра искусств Помпиду. Кинопроект Норы Мартиросян на арцахскую тематику Si Le Vent Tombe – первый полнометражный фильм автора.

Отборочный комитет Каннского кинофестиваля просмотрел 2067 фильмов при подготовке программы на 2020 год. Было отобрано 56 картин.

Из-за глобальной пандемии коронавируса Каннский фестиваль не удалось провести в его обычной форме в ранее установленные сроки - с 12 по 23 мая. Каннский фестиваль был отменен лишь однажды, в 1939 году. И лишь один из ежегодных смотров не был доведен до конца - в 1968 году. Поэтому было решено обязательно провести фестиваль в 2020 году, хотя и в другой форме.