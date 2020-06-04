Фильм об Арцахе - в программе 73-го Каннского фестиваля
4 июня 2020 - 14:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм на арцахскую тематику совместного производства Армении, Бельгии и Франции вошел в программу 73-го Каннского кинофестиваля. Режиссером фильма является Нора Мартиросян.
Так, армянский фильм «Если ветер утихнет» (Si Le Vent Tombe) вошел в список дебютных фильмов (The First Features) официального отбора «Канны-2020», пишет Kinoashkharh.am.
Нора Мартиросян известна во Франции, в настоящее она время преподает в Академии художеств в Бордо. Фильмы молодого режиссера «Сквозной ветер» и «1937» входят в коллекцию Центра искусств Помпиду. Кинопроект Норы Мартиросян на арцахскую тематику Si Le Vent Tombe – первый полнометражный фильм автора.
Отборочный комитет Каннского кинофестиваля просмотрел 2067 фильмов при подготовке программы на 2020 год. Было отобрано 56 картин.
Из-за глобальной пандемии коронавируса Каннский фестиваль не удалось провести в его обычной форме в ранее установленные сроки - с 12 по 23 мая. Каннский фестиваль был отменен лишь однажды, в 1939 году. И лишь один из ежегодных смотров не был доведен до конца - в 1968 году. Поэтому было решено обязательно провести фестиваль в 2020 году, хотя и в другой форме.
Самое значимое
Причина смерти не сообщается
Отмечается, чОрганизаторы рассматривают несколько вариантов дальнейших действийто организаторы рассматривают несколько вариантов дальнейших действий
Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года»
Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Partner news
Последние новости
Глава Комитета по госдоходам Армении подал в отставку Он занимал пост более 2 лет
Армения возьмет у МВФ кредит на сумму $315 млн Правительство РА на заседании 4 июня одобрило подписанное 23 мая и 1 июня между Арменией и МВФ письмо-соглашение
Число случаев Covid-19 в РФ превысило 440,000 Всего с начала эпидемии умерли 5384 человека
Глава гражданской авиации РА: Армянским компаниям разрешат летать в ЕС не раньше 2022 года Ревазян представила премьеру РА Николу Пашиняну разъяснения в связи с происходящими в сфере процессами