Глава гражданской авиации РА: Армянским компаниям разрешат летать в ЕС не раньше 2022 года

PanARMENIAN.Net - Решение Еврокомиссии о запрете армянским авиакомпаниям совершать полеты в ЕС может быть пересмотрено не раньше ноября 2022 года. Об этом заявила 3 июня председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян.

Она представила премьер-министру РА Николу Пашиняну разъяснения в связи с происходящими в сфере процессами. Ревазян доложила, что 12 мая состоялось заседание Комитета безопасности полетов ЕС, по итогам которого было принято решение включить зарегистрированных в Армении всех эксплуатантов воздушных судов в Список безопасности полетов ЕС на основе представленных в феврале текущего года замечаний ЕС.

Европейская комиссия 2 июня обновила свой так называемый «черный список» (EU Air Safety List), который включает те страны и конкретные авиакомпании, чьи самолеты либо не имеют право заходить в воздушное пространство ЕС, либо в отношении них действуют определенные ограничения. Согласно обновленному списку, всем армянским авиакомпаниям запрещено совершать полеты в ЕС, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. Все авиакомпании, сертифицированные в Армении, были добавлены в список после оценки возможностей страны по контролю за обеспечением безопасности полетов.

Ревазян отметила, что после состоявшегося 20 ноября 2019 года заседания Комитета безопасности полетов ЕС по сей день Комитет гражданской авиации РА осуществляет серьезные шаги по повышению уровня безопасности полетов в Армении, и вопрос об изменении решения может быть обсужден в ноябре 2022 года. В этом контексте органы ЕС по авиационной сфере приветствовали приверженность правительства Армении повышению уровня безопасности полетов и выразили готовность к сотрудничеству.

Премьер отметил, что Комитет гражданской авиации должен в краткие сроки разработать дорожную карту необходимых мер, которые должны быть осуществлены до ноября 2022 года, и график ее реализации. По словам Пашиняна, должны быть приняты меры не только для повышения уровня безопасности полетов, но и для повышения конкурентоспособности местной авиации, что позволит развивать гражданскую авиацию в Армении.