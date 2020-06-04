Число случаев Covid-19 в РФ превысило 440,000

Число случаев Covid-19 в РФ превысило 440,000
4 июня 2020 - 14:54 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России число заболевших коронавирусной инфекций увеличилось на 8831 человека, из них болезнь в бессимптомном состоянии протекает у 3374 заразившихся (38.2%). Общее число заболевших превысило 441,000 человек, сообщил оперативный штаб.

За сутки в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 169 больных. Всего с начала эпидемии умерли 5384 человека, пишут «Ведомости».

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8666 человек, всего в России выздоровели 204,623 человека. Число активных случаев – 231,101.

В Москве общее число заразившихся превысило 189,214 человек. За минувшие сутки в столице выздоровел 3061 больной, скончались – 69 человек. Общее число умерших в Москве достигло 2749 человек.

Всего в мире коронавирусная инфекция диагностирована у 6.5 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу случаев заражения. Лидером рейтинга являются США с показателем 1.85 млн заболевших, на втором месте Бразилия с 584,016 случаев. Всего в мире умерли более 386,000 больных.

Photo. RIA Novosti
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