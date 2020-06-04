Армения возьмет у МВФ кредит на сумму $315 млн
4 июня 2020 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения привлечет кредит от Международного Валютного Фонда (МВФ) на сумму в $315 млн. Как сообщил министр финансов Армении Атом Джанджугазян, средства пойдут на финансирование бюджетных программ.
Правительство РА на заседании 4 июня одобрило подписанное 23 мая и 1 июня между Арменией и МВФ письмо-соглашение «Об использовании средств резервной программы и привлечении дополнительных заемных средств».
По словам Джанджугазяна, в конце 2019 года, по всем прогнозам, в более чем в 170 странах предполагался рост экономики, но, согласно пересмотренным в апреле прогнозам, в этих государствах будет падение показателей, спрогнозировано падение показателя мировой экономики примерно на 3.5%, что не может не влиять на состояние экономики РА.
«Предполагается, что спад экономики приведет к снижению налоговых доходов, что, в свою очередь, приведет к увеличению дефицита в случае сохранения того же уровня расходов. Для финансирования дефицита необходимо привлечение заемных средств, а это автоматически приведет к росту долга», - отметил министр.
В настоящее время для Армении в целом доступны бюджетные средства размером около 206 млн SDR ($280 млн) и еще 25.7 млн SDR ($35 млн) станут доступны по итогам третьего пересмотра программы.
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