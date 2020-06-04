Собянин: В Москве необходимость носить маски сохранится до массовой вакцинации
4 июня 2020 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Необходимость носить маски в Москве сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Это может произойти в октябре или позднее, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин, пишет ТАСС.
«Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам - от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», - сказал он.
«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», - добавил мэр.
В Москве с 29 марта начал действовать режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, в результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. Многие объекты сферы услуг и торговли, а также строительства вновь начали работать, но для жителей Москвы в общественных местах стало обязательным ношение масок и перчаток в целях борьбы с распространением инфекции.
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