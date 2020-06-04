Глава Комитета по госдоходам Армении подал в отставку

Глава Комитета по госдоходам Армении подал в отставку
4 июня 2020 - 17:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель Комитета по государственным доходам Армении Давид Ананян подал заявление об отставке. Об этом он сам сообщил в Facebook.

«Сегодня я представил премьер-министру Армении заявление об отставке. Выражаю благодарность всем за эффективное и плодотворное сотрудничество, а также премьер-министру - за доверие мне этой ответственной должности на более чем 2 года», - написал Ананян.

Ананян был назначен на пост главы Комитета по государственным доходам после бархатной революции весной 2018 года в РА.

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