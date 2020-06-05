В Армении выявлено 596 случаев Covid-19, число активных больных превысило 8000

В Армении выявлено 596 случаев Covid-19, число активных больных превысило 8000
5 июня 2020 - 11:01 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 5 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 596 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 11,817, из которых активных кейсов - 8052.

Еще 45 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3513.

От последствий вируса за сутки умерло 7 человек, еще 1 - по иным причинам. Всего летальных исходов 183 - от коронавируса, еще 69 - от других заболеваний.

За все время проведено более 65 тысяч тестов.

1 июня стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его семьи.

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