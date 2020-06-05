В Грузии осталось менее 150 активных больных коронавирусом
5 июня 2020 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 4 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 805.
Число выздоровевших пациентов выросло на 6 человек - до 650. Активных пациентов осталось 142, еще 13 человек скончались.
В карантине находится 2955 человек, под наблюдением врачей – 276.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Forbes: В РФ число долларовых миллионеров сократилось на 15% Статиса миллионеров могли лишиться около 37,000 человек
Илон Маск: Amazon - монополия, надо разделить компанию По мнению предпринимателя, компания обеспечила себе монополию на рынке
Канье Уэст оплатит обучение в колледже дочери убитого полицейским Джорджа Флойда Общая сумма пожертвований составила $2 млн
В Армении выявлено 596 случаев Covid-19, число активных больных превысило 8000 Число случаев заболевания в стране достигло 11,817