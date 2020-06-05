Илон Маск: Amazon - монополия, надо разделить компанию
5 июня 2020 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал компанию Джеффа Безоса Amazon монополией и призвал разделить ее. Об этом он написал в Twitter.
По мнению предпринимателя, компания обеспечила себе монополию на рынке. «Пришло время разделить Amazon. Монополии - это неправильно. Джефф Безос, это безумие», - написал Маск.
Данный комментарий он опубликовал в ответ на запись другого пользователя, который посетовал на то, что Amazon отказалась выставить на продажу его книгу о коронавирусной инфекции через свой сетевой сервис.
Джефф Безос является единственным бизнесменом в списке Forbes, чье состояние превышает 100 млрд долларов. По данным на 7 апреля 2020 года, личный капитал предпринимателя оценивается в 113 млрд долларов. По прогнозам, через несколько лет Безос станет первым триллионером в мире.
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