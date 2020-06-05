Forbes: В РФ число долларовых миллионеров сократилось на 15%

PanARMENIAN.Net - Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, долларовых миллионеров в России могло стать меньше на 10-15%, свидетельствуют оценки «Ренессанс Капитала» и Knight Frank, пишет Forbes.

По данным Credit Suisse, на конец 2019 года в России насчитывалось 246,000 долларовых миллионеров. Из них около 3000 – с активами более $50 млн. Но мартовское падение рынков и экстренное торможение экономики в апреле пережили не все состояния. В итоге 15% долларовых миллионеров в России, а это около 37,000 человек, могли этого статуса лишиться, отметил глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.

«Можно сделать допущение, что большая часть миллионеров – это так называемые «пограничные» миллионеры, то есть люди с активами в $1-2 млн. Мы предполагаем, что до 15% от общего числа миллионеров в России могли потерять этот «статус» после произошедших событий», - указал он.

У Knight Frank оценки чуть оптимистичнее - по мнению управляющего партнера Knight Frank Russia Алексея Новикова, этот статус могли потерять порядка 10% миллионеров. Но он также подчеркивает, что это субъективная оценка.

Причинами потерь миллионных состояний могли стать переоценка курса валюты, если активы были в рублевой зоне, и обесценение стоимости бизнеса, объясняет Григорий Седов. «Также мы видели примеры инвесторов с высокорискованными инструментами в портфелях, которые сильно пострадали в рамках весеннего обвала на рынках», - говорит он.

По подсчетам Forbes, за время пандемии число долларовых миллиардеров из России, напротив, увеличилось (с 102 до 104), а их совокупное состояние выросло c $392 млрд до $454 млрд. Журнал сравнил данные на конец мая с показателями 18 марта и выяснил, что за это время оно выросло на $62 млрд.