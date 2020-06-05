В Грузии введут штраф за нарушение масочного режима
5 июня 2020 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии за нарушение правила ношения маски будет установлен штраф. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений уже поступили в парламент Грузии.
Согласно поправкам, физическое лицо будет оштрафовано на 50 лари (около 17 долларов) за нарушение правил ношения маски в закрытом общественном месте, пишет «Новости-Грузии».
В то же время, юридическое лицо, которое допустит в принадлежащее ему или арендуемое закрытое публичное пространство граждан без маски, будет оштрафовано на 500 лари (около 170 долларов).
Согласно законопроекту, штрафовать на 50 лари будут и пассажиров, которые не используют маску во время проезда в общественном транспорте, в том числе, в метро. Водитель общественного транспорта без маски также будет оштрафован на 50 лари.
Что касается такси (категория М1), то и в этом случае водитель и пассажиры обязаны быть в масках. Если пассажир не наденет маску, он будет оштрафован на 50 лари, как и водитель такси.
Штраф в 50 лари и для водителя, и для пассажиров, предусмотрен и в том случае, если в автомобиле такси передвигаются более четырех человек, включая водителя.
Изменения также касаются нарушений правил изоляции и карантина – в этом случае физическое лицо будет оштрафовано на 2 тысячи лари (около 690 долларов), а юридическое - на 10 тысяч лари (около 3.4 тысячи долларов).
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