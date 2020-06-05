На Украине приняли закон против «воров в законе»

PanARMENIAN.Net - Украинский парламент 4 июня принял закон, который вводит уголовную ответственность для воров в законе, а также устанавливает понятие сходки.

Принятый законропроект дает определение понятию «вор в законе» и вводит уголовную ответственность для таких лиц, определяет ответственность за преступления, совершенные преступным сообществом и организацию или участие в преступном собрании (сходке), пишет «Правда».

Согласно положениям проекту закона, статья 255 Уголовного кодекса Украины определяет, что создание преступной организации, руководство ею или ее структурными частями, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Участие в преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если такие действия совершены должностным лицом с использованием служебного положения, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководство таким сообществом наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Если такие действия, совершаются лицом, осуществляющим преступное влияние или лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», они наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Воровская сходка определяется в новом законе как преступное собрание для планирования преступлений, распределения доходов и сфер влияния. Организация сходки и участие в ней караются заключением на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Участники сходок, которые добровольно сообщат о них правоохранительным органам и будут активно содействовать их раскрытию, освобождаются от ответственности.

Украинская оппозиция критиковала закон о ворах в законе, утверждая, что под такое определение могут подпадать невинные люди.

В Армении в начале 2020 года также криминализировали «воров в законе». Парламент РА принял законодательный пакет по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Армении, предусматривающий внедрение уголовной ответственности за получение, сохранение и посвящение в высший статус в уголовной иерархии.

На фото - кадр из фильма "Порок на экспорт"