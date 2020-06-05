Канада прекратила военный экспорт в Азербайджан и запретила продажу оружия Турции

PanARMENIAN.Net - Канада прекратила экспорт вооружения в Азербайджан и запретила продажу оружия Турции, сообщает Армянский национальный комитет Канады (ANCC).

Отмечается, что 29 мая Global Affairs Canada (GAC) опубликовала свой ежегодный отчет о военном экспорте Канады, согласно которому уже второй год, с момента продажи бронетехники частными канадскими компаниями Азербайджану в 2017 году, страна не включает Азербайджан в список стран по торговле военными товарами.

Кроме того, после операции «Источник мира» в Сирии в октябре 2019 года, инициированной Турцией, Канада также запретила военный экспорт в эти страну, который был возобновлен на неопределенный срок в апреле 2020 года.

После публикации отчета 4 июня ANCC направил письмо министру иностранных дел Канады. Франсуа-Филипп Шампань высоко оценил решение правительства и призвал министра продолжать воздерживаться от торговли оружием как с Турцией, так и с Азербайджаном.

В письме сопредседатели ANCC Храг Таракджян и Шахен Миракян заявили, что Турция и Азербайджан представляют серьезную военную угрозу для своего региона и за его пределами.

«Пока Турция продолжает дестабилизировать Ближний Восток и угрожать самому существованию местных меньшинств, Азербайджан значительно повысил свою военную готовность, постоянно сигнализируя о возобновлении военных действий в Республике Арцах, одновременно угрожая напрямую напасть на Республику Армения», - говорится в письме.