Азербайджан заявил о готовящихся «грузинских провокациях» на территории монастыря Давид-Гареджи
5 июня 2020 - 19:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана заявила, что на государственной границе Азербайджана с Грузией на территории монастырского комплекса Давид-Гареджи никаких действий провокационного характера не зафиксировано.
Между тем, до этого сообщалось, что, согласно полученной информации, 4 июня на территории монастырского комплекса «группой граждан Грузии запланированы провокационные действия, направленные на нарушение государственной границы Азербайджана», пишет Sputnik-Азербайджан.
В погранслужбе сообщили, что «благодаря упреждающим мероприятиям, осуществленным ГПС АР совместно с Пограничной охраной Грузии», на государственной границе Азербайджана с Грузией никаких действий провокационного характера не зафиксировано.
Грузинская историография считает монастырь Удабно (второе название комплекса Давид-Гареджи, основанного в VI веке сирийскими паломниками) наследием истории и культуры Грузии. Но, по мнению азербайджанской стороны, к монастырю, высеченному в скале, имеют непосредственное отношение албаны - древнее христианское население, которое проживало на этой территории. Переговоры Тбилиси и Баку о делимитации государственной границы на этом участке безуспешно ведутся с начала 1990-х годов.
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