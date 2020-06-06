В Армении за сутки выявлено 547 случаев Covid-19, 207 человек вылечились

PanARMENIAN.Net - В Армении 6 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 12,364, из которых активных кейсов - 8385.

Еще 207 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3720.

От последствий вируса за сутки умерло 7 человек. Всего летальных исходов 190 - от коронавируса, еще 69 - от других заболеваний.

За все время проведено более 66.5 тысяч тестов.

1 июня стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его семьи.