Назначен новый глава Комитета госдоходов Армении

Назначен новый глава Комитета госдоходов Армении
6 июня 2020 - 11:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший заместитель главы Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян назначен председателем КГД. Соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

4 июня с поста главы КГД в отставку подал Давид Ананян, занимавший пост с 2018 года.

Ованнисян родился 10 января 1983 года. В налоговой системе работает с 2009 года. Занимал должности в оперативно-следственных подразделениях КГД. В июле 2019 года был назначен заместителем председателя Комитета.

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