Назначен новый глава Комитета госдоходов Армении
6 июня 2020 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший заместитель главы Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян назначен председателем КГД. Соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
4 июня с поста главы КГД в отставку подал Давид Ананян, занимавший пост с 2018 года.
Ованнисян родился 10 января 1983 года. В налоговой системе работает с 2009 года. Занимал должности в оперативно-следственных подразделениях КГД. В июле 2019 года был назначен заместителем председателя Комитета.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
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