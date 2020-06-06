В Арцахе выявлено еще 2 случая Covid-19: Состояние одного пациента - тяжелое

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено еще 2 случая заражения Covid-19. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Новые случаи подтверждены в Степанакерте. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое. Ему - 71 год, более 10 лет страдает хроническим заболеванием легких. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние второго пациента оценивается как удовлетворительное.

Общее число инфицированных в Арцахе достигло 59, из которых 31 выздоровел. Летальных исходов нет.

Всего изолированы 73 человека, проведен 1131 тест.