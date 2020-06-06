Один из богатейших людей в Армении потребовал смены правительства

PanARMENIAN.Net - Один из богатейших людей в Армении и лидер второй по числу депутатов партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян 5 июня созвал срочное заседание политического совета партии, на котором выступил с резкой критикой правящей партии, заявив о необхофимости 100%-ой смены правительства. Это заявление позвучало на фоне экономических проблем в стране и тыжелой ситуации с пандемией коронавируса.

Царукян отметил, что действующему правительству было предостаточно достаточно времени для осуществления тех обещаний, на основании которых они пришли к власти, однако, государство и народ – не полигон для экспериментов.

«В составе правительства есть люди, ответственные, управляющие, которые в реальной жизни пальцем о палец не ударили, не руководили никакой сферой, налицо недостаток опыта»,- заявил Царукян.

По его словам, сегодня народ ждет реализации обещаний.

«Я говорил, чтобы реализовать эти обещания, надо сменить 97% состава правительства. Но сегодня, увидев провалы, могу сказать, эта власть должна измениться не на 97%, а на 100%, поскольку они потерпели фиаско во всех сферах», – отметил он.

На заявления Царукяна ответила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян.

«Думаю, господин Царукян просто обеспокоен процессом расследования уголовных дел, которые касаются отмывания денег, раздачи избирательных взяток, уклонения от выплаты налогов, коррупции»,- отметила она.

По словам Геворкян, если Царукян считает, что его политические заявления приведут к отклонению процесса расследования, то это неправильный расчет.

«В Армении все равны перед законом, также перед законом о конфискации незаконно приобретенного имущества, что может также вызвать беспокойства господина Царукяна», - заявила пресс-секретарь.

«Процветающая Армения» - вторая по величине политическая сила в РА, в парламенте у партии 26 мандатов.

Ранее 5 июня первый президент Армении Левон Тер-Петросян на сайте Ilur.am представил свои наблюдения о ситуации в стране под заголовком «Простейший силлогизм».

«1. Коронавирус объявил войну Армении;

2. Бремя ведения войны лежит на плечах власти;

3. Тот, кто борется против власти, вольно или невольно предает нацию. Во время войны внутриполитическая борьба – это безумие, которое не имеет никакого оправдания»,- заявил первый президент.