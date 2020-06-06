ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 100 раз
6 июня 2020 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 31 мая по 6 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 100 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
В период с 24 по 30 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 100 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 600 выстрелов.
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