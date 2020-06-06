ВОЗ изменила мнение о ношении масок: Должны носить не только больные

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок, призывает носить их в том числе в общественном транспорте и магазинах. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее ВОЗ выступала с заявлением о том, что ношение масок рекомендуется только больным Covid-19.

«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование - к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах», - сказал он на брифинге, пишет РИА Новости.

В районах с активным распространением вируса ВОЗ рекомендует использование масок людьми с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 там, где невозможно физическое дистанцирование. Также ношение маски рекомендуется всем медицинским работникам, вне зависимости от того, имеют ли они дело непосредственно с заболевшими Covid-19 или нет.

В рекомендациях ВОЗ подчеркивается, что для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6.7 млн, скончались более 395,000 человек, выздоровели - более 2.7 млн.