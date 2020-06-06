В Грузии осталось 132 активных больных коронавирусом
6 июня 2020 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 808.
Число выздоровевших пациентов выросло на 13 человек - до 663. Активных пациентов осталось 132, еще 13 человек скончались.
В карантине находится 3161 человек, под наблюдением врачей – 285.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.
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