В Грузии осталось 132 активных больных коронавирусом

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 808.

Число выздоровевших пациентов выросло на 13 человек - до 663. Активных пациентов осталось 132, еще 13 человек скончались.

В карантине находится 3161 человек, под наблюдением врачей – 285.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая.