Роналду - первый в мире футболист-миллиардер
6 июня 2020 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил 1 млрд долларов.
По информации Forbes, Роналду за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов, пишет Lenta.ru.
Португалец стал третьим спортсменом-миллиардером. До него это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мэйуэзеру.
В сентябре 2019-го La Gazzetta dello Sport назвала зарплату Роналду в «Ювентусе». Согласно данным издания, годовой оклад форварда составляет 31 миллион евро. Это делает его самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии.
Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро. Португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.
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